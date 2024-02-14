В Сибирь придут аномальные морозы

Кузбасс в ближайшие два дня будет заметать снегом. Кроме того, вероятны метели и ветер с порывами до 23 м/с. При этом будет довольно тепло. Днем, 14 февраля, ожидается в районе −7 градусов, а ночью похолодает до −19 градусов. На следующий день температура днем опустится до −18, а ночью до −23. Самые низкие температурные значения в регионе синоптики обещают в пятницу. Если днем будет −22 градуса, то ночью температура опустится до −35 градусов.