В Сибирь придут аномальные морозы

Аномальные морозы придут практически во все регионы Сибири. По данным синоптиков, в Новосибирской области днем в среду, 14 февраля, столбик термометра опустится до −13 градусов. С четверга по пятницу похолодает до −30 градусов, а местами до −32 градусов. В дневные часы будет немного теплее, также ожидаются снег, метели, но ветер усилится до 23 м/с.
В Томской области днем, 14 февраля, прогнозируют до −32 градусов. Кроме того, в регионе будет идти снег. Ночью 16 февраля нагрянут аномальные холода — столбик термометра опустится до −32 градусов.
Кузбасс в ближайшие два дня будет заметать снегом. Кроме того, вероятны метели и ветер с порывами до 23 м/с. При этом будет довольно тепло. Днем, 14 февраля, ожидается в районе −7 градусов, а ночью похолодает до −19 градусов. На следующий день температура днем опустится до −18, а ночью до −23. Самые низкие температурные значения в регионе синоптики обещают в пятницу. Если днем будет −22 градуса, то ночью температура опустится до −35 градусов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как пережить мороз и правильно согреться и чего делать категорически не рекомендуется.