Новосибирским бойцам, проходящим лечение в столичных госпиталях, передали гуманитарную помощь

По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова сотрудниками Постоянного представительства Новосибирской области в Москве на регулярной основе проводятся мероприятия по сопровождению наших земляков-участников СВО, которые проходят лечение в столичных военных и гражданских госпиталях.
В ходе одного из таких мероприятий заместитель Губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко при финансовой поддержке компании ООО «Эл-Оптикс», организовал закупку и доставку в госпиталь партии гуманитарной помощи, необходимой нашим землякам. Бойцам передали бытовую технику, средства личной гигиены, бытовую химию.
Новосибирцы в ходе беседы с Евгением Прохоренко выразили заинтересованность в занятиях спортом и по согласованию с руководством госпиталя было принято решение в преддверии Дня Защитника Отечества передать в дар госпиталю теннисный стол.
Руководство Новосибирской области поблагодарило генерального директора ООО «Эл-Оптикс» Михаила Куслина и заместителя генерального директора Анастасию Куслину за оказание благотворительной помощи столичному госпиталю и новосибирским военнослужащим-участникам СВО.