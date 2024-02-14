«Ох уж эти свидания!»: хабаровчане поделились историями о нелепых знакомствах

Сегодня многие празднуют 14 февраля — День всех влюбленных. И хоть это не красный день календаря, никому это не мешает порадовать свою вторую половинку небольшим презентом или вкусным ужином. И в честь этого праздника хабаровчане решили не только создавать романтическую атмосферу, но и поделиться историями, когда ожидания от свидания были разрушены напрочь.
Знакомство с запахом
Бывает такое, что нам, людям, не нравится запах наших новых знакомых. И иногда это может стать причиной срыва свидания.
— Я, еще будучи студенткой второго курса медицинского университета, познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. Мне понравилось с ним общаться, и я согласилась встретиться в кафе. Пришла, села напротив, мы начали болтать… И тут я почувствовала ужасный запах изо рта! В этот же момент во мне заговорил врач, ведь такой запах может быть причиной заболевания, о чем я тут же сообщила парню. Так быстро больше у меня свидания не заканчивались. Он ушел обиженный. Но надеюсь, что он задумался о своем здоровье, — рассказала Кристина, хабаровчанка.
Однако стоит учесть, что после тренировки в спортзале на свидание тоже приходить не стоит.
— Познакомился с девушкой в университете и пригласил ее прогуляться по набережной. Она пришла сразу после тренировки, в своем обтягивающем костюме. Выглядела она классно, но лучше бы она приняла душ. Я стойко терпел ее запах, пока она в конце прогулки не предложила встретиться после следующего ее занятия, ведь ей необходимо сразу после упражнений делать десять тысяч шагов. Больше мы не гуляли, хоть она очень настаивала — поделился Руслан, житель города.
Командирский тон
Встречаются люди, которые сразу, с первой встречи, диктуют условия общения или даже отношений с ними. С чем и столкнулась Анастасия, тоже в студенческие годы.
— Будучи студенткой ТОГУ, я активно сидела на сайтах знакомств. Я приехала из другого города и хотела как можно быстрее найти себе друзей или любовь. Познакомилась с парнем, показался милым, пошли в парк прогуляться. Даже не поздоровавшись со мной, он сразу раскритиковал мой внешний вид, ведь его девушка так выглядеть не должна! Далее он расспрашивал, что я умею делать — готовить, шить, вязать? А если я отвечала, что не умею готовить, допустим, борщ, добавлял, что обязательно научусь в браке с ним, и его мама мне поможет. Мы прошли круг по парку, и я, сославшись на учебу, ушла домой. По дороге заблокировала «будущего мужа» в социальных сетях, — завершила свой рассказ Анастасия, хабаровчанка.
За помощью в полицию
Не все свидания заканчиваются удачно или хотя бы просто предложением больше не видеться. Одна горожанка страдала после встречи целых три месяца, и ей даже пришлось обратиться в полицию за помощью.
— Я теперь никогда не рассказываю, где я живу. И вы тоже это запомните! Пока не начнете доверять человеку, ни в коем случае не называйте свой адрес. Познакомилась я с молодым человеком на сайте знакомств. Встретились, сходили в кафе. Я поняла, что человек не мой, не подходит он мне. Решила сразу попрощаться, чтобы никто не строил воздушные замки. Парень вроде бы меня услышал, и мы разошлись. А я ему в разговоре рассказала, где я живу. И я даже уже забыла о нем, пока он не появился у подъезда с цветами. Поговорили, объяснила, что не хочу с ним общаться. Но его это не остановило. Он звонил в домофон, стучался в дверь, отключал мне счетчик в подъезде. Говорил, что хотел быть со мной. Я жила одна, и мне было очень страшно. Писал моим друзьям в социальных сетях, даже звонил моей маме, найдя ее номер у нее на странице. В итоге я обратилась в полицию. И страх снова встретить этого человека не ушел, хотя я переехала, вышла замуж и закрыла все свои страницы в интернете, — рассказала свою историю Василиса из Хабаровска.
Общие «смотрины»
Порой на первое свидание приходят не в одиночестве, а с подругой или даже мамой. С чем и столкнулся житель краевого центра.
— Началось все банально. Устроился на работу в фитнес-клуб, увидел там администратора и попытался познакомиться поближе. Она согласилась на свидание. Пригласил в кафе. В день икс пришел, а там сидит она и две ее подруги! Позвал ее в сторону, чтобы уточнить, зачем так много девушек. А она объяснила, что они так друг другу парней выбирают, все вместе, ведь это дело ответственное! В ряды их мужчин я вступать не стал, — улыбнулся Максим.
Ради свадьбы
Еще одной историей поделилась Оксана из Хабаровска. Она в свои студенческие годы тоже активно ходила на свидание, и ее даже позвали замуж! Но не из-за любви с первого взгляда.
— Мне тогда очень нравились курсанты. Полицейские или военные, неважно, главное, что они красивые и в форме. И познакомилась я так с одним юношей, который сразу же стал звать меня замуж. В первую минуту я подумала, что я настолько красива, что покорила его сердце на месте! Оказалось же, что он просто не хотел жить в казарме и хотел, чтобы ему вкусно готовили кушать. Взамен даже ничего не пообещал. Пришлось отказаться от такого предложения, — посмеялась горожанка.