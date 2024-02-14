«Ох уж эти свидания!»: хабаровчане поделились историями о нелепых знакомствах

— Я теперь никогда не рассказываю, где я живу. И вы тоже это запомните! Пока не начнете доверять человеку, ни в коем случае не называйте свой адрес. Познакомилась я с молодым человеком на сайте знакомств. Встретились, сходили в кафе. Я поняла, что человек не мой, не подходит он мне. Решила сразу попрощаться, чтобы никто не строил воздушные замки. Парень вроде бы меня услышал, и мы разошлись. А я ему в разговоре рассказала, где я живу. И я даже уже забыла о нем, пока он не появился у подъезда с цветами. Поговорили, объяснила, что не хочу с ним общаться. Но его это не остановило. Он звонил в домофон, стучался в дверь, отключал мне счетчик в подъезде. Говорил, что хотел быть со мной. Я жила одна, и мне было очень страшно. Писал моим друзьям в социальных сетях, даже звонил моей маме, найдя ее номер у нее на странице. В итоге я обратилась в полицию. И страх снова встретить этого человека не ушел, хотя я переехала, вышла замуж и закрыла все свои страницы в интернете, — рассказала свою историю Василиса из Хабаровска.