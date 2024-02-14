«Не забирайте Бучельникова»: болельщица «Адмирала» попросила СКА оставить игрока

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» (4:2), сообщает ИА PrimaMedia.



Поединок был отмечен забавным и в каком-то смысле даже романтичным поступком одной из болельщиц «моряков». Девушка держала в руках плакат, на котором было написано обращение к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.