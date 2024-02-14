«Не забирайте Бучельникова»: болельщица «Адмирала» попросила СКА оставить игрока

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» (4:2), сообщает ИА PrimaMedia.
Поединок был отмечен забавным и в каком-то смысле даже романтичным поступком одной из болельщиц «моряков». Девушка держала в руках плакат, на котором было написано обращение к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.
«Роман Борисович, не забирайте Бучельникова. Возьмите меня».
Речь идёт о нападающем Дмитрии Бучельникове, которого «Адмирал» взял в «аренду» у команды из Санкт-Петербурга.
Отметим, что 20-летний форвард забил гол и отдал результативный пас в поединке с «Барысом». Всего нынешнем сезоне Дмитрий Бучельников провёл за «Адмирал» 49 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.
Напомним, что «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ в сезоне-2023/24.