В Новосибирске депутаты подали иск о компенсации морального ущерба из-за отсутствия отопления

Депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новоселов вместе с коллегой по горсовету и однопартийцем Александром Бурмистровым подали коллективный иск к ООО «НТСК».
По их словам, сумма требований для каждого пострадавшего — 10 000 рублей за каждый день понесенных страданий.
Александр Бурмистров добавил, что после того, как суд примет иск к рассмотрению, присоединиться к нему сможет любой житель левобережной части города, у кого не было отопления и кто в связи с этим понес физические и моральные страдания.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария.