Блогер рассказал о слежке во время путешествия в КНДР: отобрали телефон уже в самолете

Также во время всего нахождения в Северной Корее всегда ощущались рядом посторонние люди, которые контролировали действия туристов. Расслабиться, по словам блогера, получилось только на горнолыжном курорте. При этом он отметил, что во время катания в горах за туристами также следят, особенно это ощущается на вершине, когда спускаешься вниз. Следом за тобой стартует неизвестный человек на лыжах, который мониторит каждое твое действие.