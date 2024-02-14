Cнизится стоимость проезда на маршрутах № 86 и 87 в Хабаровске

С 12 марта текущего года на маршрутах № 86 и 87 стоимость проезда будет снижена.
— Согласно объявлению от ИП Денисова, стоимость проезда изменится с 35 рублей на 30 рублей. Переход на новую тарифную ставку запланирован на 12 марта текущего года, — рассказали в администрации Хабаровска.
Частные перевозчики в краевом центре имеют право на самостоятельное установление цен за услуги в соответствии с федеральным законодательством, работая при этом по нерегулируемому тарифу. Тем не менее, они обязаны уведомить городское управление транспорта об установленных тарифах.