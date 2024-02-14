Первоклашки Хабаровска могут провести февральские каникулы в лагере

Февральские каникулы у первоклассников Хабаровского края продлятся с 19 по 25 февраля. В это время свои двери для школьников откроют загородные лагеря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дружина «Созвездие» в поселке Переяславка района им. Лазо приглашает школьников на «ПервоКлассную» смену с однодневным пребыванием. В течение дня ребята поучаствуют в эстафетах на командообразование, пройдут пиратский квест «Сокровища ФОКа». Также в программе на выбор предлагают час спорта: плавание, кардио-зал, флорбол, мини-футбол, скалодром, шашки. Воспользоваться программой можно в период с 19 по 25 февраля.



На смену с недельным пребыванием первоклассники могут отправиться и в лагерь «Энергетик». Здесь для ребят организуют «Лифт в будущее». Направление поможет школьникам попробовать себя в разных профессиях: от программиста, до астронома. В программе также запланировано множество мастер-классов, фестивалей, викторин, спортивных мероприятий, дискотек. Продлится смена с 17 по 25 февраля.



Напомним, Хабаровский край относится к числу немногих субъектов, где предусмотрена компенсация стоимости путевок в загородные центры без учета семейного дохода. Размер выплаты составляет почти 6 тысяч рублей.