В Новосибирске суд оставил с матерью детей, которых пыталась забрать их бабушка

В Новосибирске суд оставил детей с матерью. За них боролась еще их бабушка. Отметим, что это временная обеспечительная мера, пока идут судебные разбирательства.
— Сейчас оба ребенка находятся с мамой. С отцом они могут общаться по телефону с 18.00 до 19.00. Это обусловлено тем, что в отношении матери было преследование и много других факторов. С ними сейчас разбирается следственный комитет, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист мамы.
Напомним, что за двух детей борются 24-летняя мать и ее бабушка. Девушка утверждает, что родители держали ее взаперти вместе с бывшим, били и не давали заниматься воспитанием ребятишек. Все из-за того, что она полюбила другого. Мама девушки говорит обратное: с дочкой все было в порядке, пока она не связалась с «уголовником». Она уверена, что он портит ее девочку.