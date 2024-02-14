В Новосибирске суд оставил с матерью детей, которых пыталась забрать их бабушка

Напомним, что за двух детей борются 24-летняя мать и ее бабушка. Девушка утверждает, что родители держали ее взаперти вместе с бывшим, били и не давали заниматься воспитанием ребятишек. Все из-за того, что она полюбила другого. Мама девушки говорит обратное: с дочкой все было в порядке, пока она не связалась с «уголовником». Она уверена, что он портит ее девочку.