Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Воронежскую область придут февральские морозы до −18 градусов

Погоду Воронежской области сейчас определяет теплый циклон, а с 15—16 февраля определит гребень северного антициклона.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Воронеж

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В среду, 14 февраля, в первой половине дня воздух прогреется до 4° тепла, пройдет мелкий дождь и мокрый снег. Но уже после полудня ожидается понижение температуры до 2−7° мороза.

В четверг, 15 февраля, на территории области пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью опустится в некоторых районах до 15° мороза. Днем — 3−8° мороза. Ветер восточный 8−13 м/с.

В пятницу, 16 февраля, основательно похолодает. Ночью ожидается до 18° мороза, а днем от 6 до 11° мороза. Осадков не ожидается, а на дорогах по-прежнему будет гололедица.