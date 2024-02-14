В Воронежскую область придут февральские морозы до −18 градусов

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
В среду, 14 февраля, в первой половине дня воздух прогреется до 4° тепла, пройдет мелкий дождь и мокрый снег. Но уже после полудня ожидается понижение температуры до 2−7° мороза.
В четверг, 15 февраля, на территории области пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью опустится в некоторых районах до 15° мороза. Днем — 3−8° мороза. Ветер восточный 8−13 м/с.
В пятницу, 16 февраля, основательно похолодает. Ночью ожидается до 18° мороза, а днем от 6 до 11° мороза. Осадков не ожидается, а на дорогах по-прежнему будет гололедица.