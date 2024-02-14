Подросток из Канады переехал с семьёй в Иркутск и получил паспорт РФ

Полицейские вручили российский паспорт подростку, который переехал с семьёй в Иркутск из Канады. Отец мальчика родился и вырос в России и получил здесь образование, после чего решил уехать за границу. Там он начал заниматься преподавательской деятельностью и завёл семью.