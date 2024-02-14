Подросток из Канады переехал с семьёй в Иркутск и получил паспорт РФ

Полицейские вручили российский паспорт подростку, который переехал с семьёй в Иркутск из Канады. Отец мальчика родился и вырос в России и получил здесь образование, после чего решил уехать за границу. Там он начал заниматься преподавательской деятельностью и завёл семью.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина всегда мечтал познакомить родных со своей страной и дать детям гражданство Российской федерации. В этом его поддержала супруга, которая также в ближайшее время планирует оформить российский паспорт.
По достижении сыном 14-летнего возраста родители мальчика решили вернуться на родину супруга, в Иркутск. Здесь ему уже в торжественной обстановке вручили российский паспорт. Школьник не скрывает симпатии к родине своего отца.