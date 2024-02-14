Сладости стали самым распространенным контрафактом в Новосибирской области

Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
По данным РБК-Новосибирск, самыми популярными были поддельные шоколадные конфеты и карамельки, имитирующие известные российские бренды. На втором месте были одежда, табак и обувь.
Сладости стали самым часто ввозимым в Новосибирскую область контрафактом.
По данным таможенников, по итогам 2023 года поддельные кондитерские изделия стали товаром, который среди другого контрафакта чаще всего пытались ввезти в Новосибирскую область.
Как сообщает «РБК-Новосибирск», в числе самых популярных для ввоза неоригинальных товаров были шоколадные конфеты и карамель, имитирующие продукцию известных на отечественном рынке производителей. Об этом рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.
Также чаще всего ввозили одежду, обувь и табак.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что сибирские таможенники возбудили почти 100 дел из-за контрабанды.