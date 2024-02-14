Сладости стали самым распространенным контрафактом в Новосибирской области

Как сообщает «РБК-Новосибирск», в числе самых популярных для ввоза неоригинальных товаров были шоколадные конфеты и карамель, имитирующие продукцию известных на отечественном рынке производителей. Об этом рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.