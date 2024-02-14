Власти Сочи предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы

Мимоза (акация серебристая) — род цветковых растений. Ее родина — Австралия, но кустарник можно встретить в Абхазии и Сочи. Высота достигает 10−12 метров. В Сочи мимозу можно встретить практически в каждом крупном районе города, в том числе на границе с Абхазией. Деревья с желтыми цветами растут и на федеральной территории Сириус у границ с Адлером, особенно их много в районе поселка Мирный.