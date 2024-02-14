Власти Сочи предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы

СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Срывающие мимозу в несанкционированных местах и на клумбах Сочи в преддверии Международного женского дня 8 марта, понесут наказание в виде штрафа, работа мониторинговых служб в этот период будет усилена, предупредили в городской мэрии.
Международный женский день отмечается в России 8 марта, по мере приближения праздничной даты увеличивается количество торговцев мимозы — цветов, являющимися неким символом весны. Некоторые предприниматели срывают цветы акации серебристой с городских территорий и реализуют на местных рынках. Первые букеты уже появляются на сочинских прилавках.
«В преддверии главного женского праздника — 8 марта администрация города Сочи усилит контроль за фактами несанкционированного сбора акации серебристой или мимозы, а также сохранности цветочного оформления на городских клумбах. В соответствии с законом Краснодарского края № 2695-КЗ “Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае” и действующими городскими правилами благоустройства повреждение любых зеленых насаждений влечет за собой привлечение виновного к административной ответственности с предъявлением расчета нанесенного ущерба», — пояснили РИА Новости в мэрии.
Заприметивших «уничтожение» мимозы просят сообщить в городской департамент по охране окружающей среды или правоохранителям.
Как уточнили агентству городские власти, в случае выявления незаконного сбора цветов с городских территорий физические лица заплатят штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностные — от 20 до 39 тысяч, юридические лица понесут наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы увеличатся.
В январе ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани рассказывала РИА Новости, что мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени. О первых поставках весенних цветов уже сообщала сочинская таможня, накануне в Россию из Республики Абхазия завезли 150 килограммов мимозы.
Мимоза (акация серебристая) — род цветковых растений. Ее родина — Австралия, но кустарник можно встретить в Абхазии и Сочи. Высота достигает 10−12 метров. В Сочи мимозу можно встретить практически в каждом крупном районе города, в том числе на границе с Абхазией. Деревья с желтыми цветами растут и на федеральной территории Сириус у границ с Адлером, особенно их много в районе поселка Мирный.