Концепцию развития среднего профобразования представили в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, концепция предусматривает создание «карты отраслей» для синхронизации работы среднего профобразования с кадровыми потребностями региона, а также разработку мер для закрепления работников на территориях. Предполагается также развитие конкурсов профмастерства и чемпионатного движения, укрепление материально-технической базы и переоснащение учебных заведений.