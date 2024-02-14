Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Концепцию развития среднего профобразования представили в Иркутской области

Накануне её представил глава областного минобра Максим Парфёнов.
Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области завершили работу над концепцией развития системы среднего профессионального образования в регионе на 2024−2030 годы. Накануне её представил глава областного минобра Максим Парфёнов.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, концепция предусматривает создание «карты отраслей» для синхронизации работы среднего профобразования с кадровыми потребностями региона, а также разработку мер для закрепления работников на территориях. Предполагается также развитие конкурсов профмастерства и чемпионатного движения, укрепление материально-технической базы и переоснащение учебных заведений.

Также в планах расширение федерального проекта «Профессионалитет». Сейчас в регионе действует 6 кластеров этого проекта, а к 2030 году планируется создание ещё не менее 10 новых кластеров.

образование