Привет из Арктики: на Челябинскую область надвигаются аномальные морозы

На Челябинскую область надвигаются аномальные морозы. По расчетам специалистов гидрометцентра,
Вслед за принесшим накануне метели и снегопады циклоном движется холодный арктический воздух с акватории Карского моря. До конца недели на Южном Урале осадки сменятся стужей, в ближайшие дни холод даже выйдет за пределы климатической нормы.
— На большей части Уральского региона установится морозная погода с температурой воздуха на 3−8 градусов, местами на 8−13 градусов ниже средних многолетних значений, — предупредили в российском Гидрометцентре.
Днем 14 февраля прогнозируют от −12 до −17 градусов.
В ночь на четверг 15 февраля будет −28, −33, а в горных и низинных районах даже до −38 градусов.
В четверг днем потеплеет лишь немного: до −27, −22. А в ночь на пятницу 16 февраля температура вновь опустится до −38.
Холод отступит лишь в выходные, с воскресенья небо станет пасмурным, снова может пойти снег.