Волгоградцам напомнили об истории и традициях Дня Святого Валентина

История о святом Валентине берет свое начало много столетий назад в Римской империи. Армия испытывала нехватку солдат для военных походов, и правитель считал, что виной тому браки. По мнению военачальника, женатый легионер не думает о славе и не стремится к победе. Чтобы сохранить в воинах боевой дух, издали указ о запрете жениться.
Несмотря на это, легионеры продолжали влюбляться и жениться. Нашелся человек, который тайно венчал такие пары. Это был христианский священник Валентин.
Когда это стало известно правителю Клавдию, Валентина приговорили к казни. Так случилось, что священник сам влюбился в дочь стражника Юлию. За день до казни он написал девушке письмо с признанием и подписал: «Твой Валентин».
Юлия получила послание уже после казни. Она отвечала на чувства Валентина, поэтому всю жизнь хранила ему верность и никогда ни с кем не встречалась.
Считается, что с тех пор и появилась традиция писать «валентинки» и дарить подарки. В разных странах это могут быть конфеты, шоколад или украшения. А в Дании на день влюбленных посылают друг другу засушенные белые цветы.
На Руси 14 февраля девушки гадали на будущего жениха и просили об удачном замужестве. Эти традиции имеют языческие корни, но позднее день посвятили мученику Трифону — покровителю семей и добрых отношений.
Также на Руси был свой праздник влюбленных, который отмечают летом. Это день Петра и Февронии — он связан с семейными узами и браком.