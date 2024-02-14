Волгоградцам напомнили об истории и традициях Дня Святого Валентина

История о святом Валентине берет свое начало много столетий назад в Римской империи. Армия испытывала нехватку солдат для военных походов, и правитель считал, что виной тому браки. По мнению военачальника, женатый легионер не думает о славе и не стремится к победе. Чтобы сохранить в воинах боевой дух, издали указ о запрете жениться.