Туман и гололед ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, в основном по восточной половине страны пройдут дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах гололед. В утренние часы местами сгустится туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет переменных направлений 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит 0…+5°С; по северо-востоку −1…-3°С.
Из-за гололедицы и тумана синоптики объявили в стране на среду желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в среду будет в основном облачно. Утром в белорусской столице временами пройдет дождь, переходящий в мокрый снег и снег, днем — без существенных осадков. В Могилеве также временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Столбик термометра в этих городах в среду поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер переменных направлений 3−8 м/с.
В Витебске схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, временами снег и мокрый снег, −1…-3°C, ветер переменный 3−8 м/с.
В Бресте, Гомеле и Гродно днем воздух прогреется до +3…+5°C. В областных центрах в среду будет в основном облачно с прояснениями, в Бресте и Гомеле существенных осадков не ожидается, а в Гродно временами пройдет дождь. Ветер также переменных направлений 3−8 м/с.