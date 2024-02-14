Туман и гололед ожидаются в Беларуси в среду

В Минске и Могилеве в среду будет в основном облачно. Утром в белорусской столице временами пройдет дождь, переходящий в мокрый снег и снег, днем — без существенных осадков. В Могилеве также временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Столбик термометра в этих городах в среду поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер переменных направлений 3−8 м/с.