Городские услуги и скидки: чем полезна карта москвича будущим родителям и семьям с детьми

Горожане, получающие выплаты на детей, могут оформить карту москвича и получить доступ к различным городским услугам и скидкам. Это будет полезно семьям с детьми и женщинам в ожидании рождения малыша. К категории получателей выплат на ребенка относятся будущие мамы, вставшие на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности; родители и опекуны, которые получили единовременное пособие в связи с рождением ребенка; семьи с детьми и беременные женщины, получающие ежемесячные выплаты на детей и не относящиеся к иным льготным категориям.