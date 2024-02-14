Городские услуги и скидки: чем полезна карта москвича будущим родителям и семьям с детьми

Горожане, получающие выплаты на детей, могут оформить карту москвича и получить доступ к различным городским услугам и скидкам. Это будет полезно семьям с детьми и женщинам в ожидании рождения малыша. К категории получателей выплат на ребенка относятся будущие мамы, вставшие на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности; родители и опекуны, которые получили единовременное пособие в связи с рождением ребенка; семьи с детьми и беременные женщины, получающие ежемесячные выплаты на детей и не относящиеся к иным льготным категориям.
Карта москвича именная, она обеспечивает персональный доступ своего владельца к городской инфраструктуре с учетом его потребностей и нужд, предоставляет скидки на товары и услуги предприятий-партнеров. А выпущенные до апреля 2022 года карты жители столицы могут использовать в качестве платежного средства, а также получать на нее выплаты.
«Карта москвича дает своим владельцам множество преимуществ. Например, по карте можно получать скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, на автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.
На данный момент жители столицы могут получать скидки более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных точек. Причем организации расположены не только в Москве, но и в других городах России. Это супермаркеты, аптеки, магазины детских товаров и многое другое. Актуальный список можно посмотреть по ссылке. При выборе необходимо воспользоваться фильтром по категориям держателей карт, отметив, например, «Беременные женщины, молодые мамы».
Кроме того, карту можно использовать для записи к врачу через инфоматы в поликлиниках. Для этого необходимо при оформлении заявления на карту записать на нее полис ОМС, зарегистрированный в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования.
В столичных библиотеках картой москвича можно пользоваться в качестве единого читательского билета (ЕЧБ). Оформить его можно онлайн с помощью специального сервиса. Для привязки ЕЧБ к карте москвича достаточно предъявить оба документа сотруднику библиотеки. Сделать это можно сразу после оформления читательского билета или в другой подходящий момент в любой библиотеке, подведомственной Департаменту культуры города Москвы.
На карту москвича также можно записать баллы социального сертификата для оплаты определенных товаров в магазинах, участвующих в социальной программе. Подробнее об использовании социального сертификата можно прочитать в инструкции.
Для проезда на городском транспорте на карте москвича для получателей денежных выплат на ребенка размещено транспортное приложение «Тройка». Пополнить баланс «Тройки» можно в кассах, билетных автоматах, а также с помощью мобильных приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт».
Кроме того, молодая мама может использовать карту в качестве идентификатора «Москвенка» для прохода в детский сад, чтобы приводить и забирать своего ребенка. Для этого необходимо обратиться к работнику образовательной организации, ответственному за систему «Проход и питание».
Для оформления необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии:
Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Затем карту можно забрать в выбранном центре госуслуг «Мои документы».
Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».