В Перми спасли вороненка, застрявшего в вентиляции многоквартирного дома

Как рассказали в Пермской городской службе спасения, в одну из дежурных смен спасатели отправились на Богдана Хмельницкого, 11/2. Звонивший на пульт оперативного дежурного сообщил, что в вентиляционной шахте многоквартирного дома застрял какой-то зверек. Определить, кто это был, и спасти животное самостоятельно местные жители не смогли.