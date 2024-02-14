В Перми спасли вороненка, застрявшего в вентиляции многоквартирного дома

В Перми спасатели пришли на помощь вороненку, застрявшему в вентиляции многоквартирного жилого дома. Случай произошел вечером 13 февраля.
Как рассказали в Пермской городской службе спасения, в одну из дежурных смен спасатели отправились на Богдана Хмельницкого, 11/2. Звонивший на пульт оперативного дежурного сообщил, что в вентиляционной шахте многоквартирного дома застрял какой-то зверек. Определить, кто это был, и спасти животное самостоятельно местные жители не смогли.
Позже выяснилось, что зверьком оказался молодой вороненок. Прибывшие на место вызова спасатели оперативно достали птицу из узости, а затем отпустили на волю.