В Омске появятся десятки новых граффити с разрешения правительства

В 2024 году в Омске пройдёт крупнейший фестиваль уличного искусства «Стенограффия», сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В городе уже идут приготовления: Организаторы выбирают дома, на которых появятся граффити участников, а художники придумывают эскизы. Всего планируется нарисовать около 100 граффити. Чаще всего художники разрисовывают бетонные заборы и торцевые стороны зданий. Организаторы отметили, что рисунки появятся не только в центре города, но и в спальных районах.
В последний раз фестиваль «Стенограффия» в Омске проводился в 2018 году. Тогда появился знаменитый «Богатырь» на улице Чокана Валиханова.