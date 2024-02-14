В Омске появятся десятки новых граффити с разрешения правительства

В городе уже идут приготовления: Организаторы выбирают дома, на которых появятся граффити участников, а художники придумывают эскизы. Всего планируется нарисовать около 100 граффити. Чаще всего художники разрисовывают бетонные заборы и торцевые стороны зданий. Организаторы отметили, что рисунки появятся не только в центре города, но и в спальных районах.