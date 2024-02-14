Убитый горем Шуфутинский сообщил о смерти близкого человека

В последнее время о Михаиле Шуфутинском ничего не было слышно. После тревожных сообщений о том, что артист стал еще одной жертвой «голой» вечеринки Ивлеевой, о нем практически не было новостей. Сейчас же певец сам вышел на связь. К сожалению, с печальной новостью.
Так уж сложилось, что больше всего о Михаиле Захаровиче пишут в начале осени. Именно тогда по всей стране звучит его хит «3 сентября», а сам Шуфутинский дает большой концерт и активно общается с прессой. А потому когда имя артиста всплыло незадолго до Нового года, да еще в связи с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, то многие удивились.
После о Михаиле Захаровиче практически ничего не было слышно. Спустя недели тишины Шуфутинский вышел на связь, но с грустным сообщением. Оказалось, что ранее не стало близкого человека звезды. «Ушел из жизни Саша Ковалев, талантливый и прекрасный человек, бард, поэт и композитор, чуткий и тонкий автор-исполнитель, который написал много чудесных песен. Порядочный, искренний, честный человек, с которым на протяжении многих лет мы были очень близкими друзьями», — поделился артист.
По словам Шуфутинского, уроженец Хабаровского края Александр Ковалев до последнего дня жил в родной деревне Щебенчихе. Там же, в родных краях, успел построить часовню и многое сделал для «возрождения незыблемых традиций России». Часто Ковалев выступал как сольно, так и с Михаилом Захаровичем. Неудивительно, что новость о смерти этого человека стала ударом для исполнителя.
«Его имя известно многим. Сан Саныч регулярно бывал в Москве, выступал сольно, участвовал также и в моих концертах… Я спел его песню “Ты люби меня, люби”. Саша мой близкий друг. Он много раз бывал у меня в гостях. <…> Мне будет очень не хватать такого друга, человека с большой буквы. Мои самые искренние соболезнования семье и близким Саши Ковалева и всем, кто знал и любил этого прекрасного человека. Светлая память Александру Александровичу Ковалеву. Скорблю», — заключил убитый горем Шуфутинский.