Убитый горем Шуфутинский сообщил о смерти близкого человека

«Его имя известно многим. Сан Саныч регулярно бывал в Москве, выступал сольно, участвовал также и в моих концертах… Я спел его песню “Ты люби меня, люби”. Саша мой близкий друг. Он много раз бывал у меня в гостях. <…> Мне будет очень не хватать такого друга, человека с большой буквы. Мои самые искренние соболезнования семье и близким Саши Ковалева и всем, кто знал и любил этого прекрасного человека. Светлая память Александру Александровичу Ковалеву. Скорблю», — заключил убитый горем Шуфутинский.