Озвучен список улиц Омска для уборки последствий мощного снегопада

В мэрии Омска заявили, дорожники Омска начали уборку городских магистралей.
"Дорожные службы в первую очередь приступили к сплошному прометанию улично дорожной сети, чтобы убрать снег с проезжих частей. После проведут обработку противогололедными материалами.
Также будут проводиться традиционные работы по вывозу снега и снятию наледи. Комплексные звенья продолжат работу на межквартальных проездах в плановом режиме", — заявили в администрации города Омска.
Кроме того, рабочие вручную очищают подходы к остановкам, пешеходных переходам. На очистке дорог города в дневное время будет задействовано 264 единиц техники и 226 рабочих, уточнили в мэрии.
Также власти озвучили список улиц, на которых 14 февраля 2024 года проводится уборка последствий снегопада:
Кировский округ:
Вывоз снега: Транссибирская, 60 лет Победы, Енисейская, развязка Ленинградского моста — 70 лет Октября, Комкова (Дианова — Рокоссовского), Белова, Макохи. Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): Транссибирская, 60 лет Победы, Енисейская, развязка Ленинградского моста — 70 лет Октября, Граничная, Маслова, Поворотникова, Комкова. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Суворова, Транссибирская, 60 лет Победы, Мельничная, Торговая, 70 лет Октября, Конева, Крупская, Енисейская.
Ленинский округ:
Вывоз снега: Серова (от дома № 20 до дома № 8), 6-я Станционная (5-я Ленинградская — 2-я Ленинградская). Снятие наледи: проезд от Гашека в сторону дома № 3. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Маркса, Лобкова, Гуртьева, Демьяна Бедного, Гашека, 1-я Советская.
Октябрьский округ:
Вывоз снега: Богдана Хмельницкого (Баранова — Маяковского). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): 1-я Шинная, 5-я Кордная. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Масленникова, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной.
Советский округ:
Вывоз снега: Химиков (Блюхера — Мира), остановки на улице Красный Путь. Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): Лукьяновка, проезд от Мира до 2-й Поселковой, кинотеатра Кристалл, проезд от Менделеева к дому 5Б по улице Тюленина, проезд к детскому саду № 56, 22 Апреля. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Красный Путь, Мира, 22 Апреля, Магистральная.
Центральный округ:
Вывоз снега: 10 лет Октября (20-я Линия — 25-я Линия), 7-я Северная (Герцена — Орджоникидзе), Омская (Жукова — Куйбышева). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): 10 лет Октября, 7-я Северная. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Красный Путь, Гагарина, Герцена, 10 лет Октября, Интернациональная.