Озвучен список улиц Омска для уборки последствий мощного снегопада

Вывоз снега: Химиков (Блюхера — Мира), остановки на улице Красный Путь. Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): Лукьяновка, проезд от Мира до 2-й Поселковой, кинотеатра Кристалл, проезд от Менделеева к дому 5Б по улице Тюленина, проезд к детскому саду № 56, 22 Апреля. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Красный Путь, Мира, 22 Апреля, Магистральная.