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В ходе СВО погиб рядовой из Пермского края Андрей Пушкарёв

Он погиб 24 января.

Житель Прикамья Андрей Пушкарёв погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщил глава администрации Горнозаводского округа Вадим Лумпов.

По словам главы округа, Андрей заключил контракт о прохождении военной службы. 24 января он погиб.

«При выполнении специальных задач, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество 24 января 2024 года рядовой Андрей Валерьевич погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память воину», — говорит глава Горнозаводского округа.

О дате и месте прощания руководитель сообщит дополнительно.