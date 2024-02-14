В ходе СВО погиб рядовой из Пермского края Андрей Пушкарёв

Житель Прикамья Андрей Пушкарёв погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщил глава администрации Горнозаводского округа Вадим Лумпов.
По словам главы округа, Андрей заключил контракт о прохождении военной службы. 24 января он погиб.
«При выполнении специальных задач, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество 24 января 2024 года рядовой Андрей Валерьевич погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память воину», — говорит глава Горнозаводского округа.
О дате и месте прощания руководитель сообщит дополнительно.