Во Владивостоке планируют построить надземный переход около «Радиоприбора»

О планах мэрии Владивостока возвести новый надземный переход в этом году в районе «Радиоприбора» сообщил глава города. Информация была опубликована в Telegram-канале мэра «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН».
По словам Константина Шестакова, специалисты управления дорог администрации Владивостока уже завершают формировать пакет документов, чтобы начать процедуру поиска специализированной компании-подрядчика, которая займётся строительством.
Планируется, что длина пролетной части нового перехода составит чуть больше 27 метров, ширина — 3 метра. Переход собираются оборудовать подъемниками для маломобильных граждан. Полностью работы строители должны будут завершить до 30 ноября 2024 года.
Также в текущем году запланирован запуск в постоянную работу подъемников в переходе на улице Олега Кошевого.