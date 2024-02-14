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Осторожно, мыши: приметы на 14 февраля

Ростовская область, 14 февраля 2024. DON24.RU. В старину на Руси 14 февраля отмечали Трифонов день, главным символом которого была мышь. Их, как и крыс, считали опасными существами, приносящими болезни и убытки. Все приметы, связанные с мышами, как правило, были негативными.

Так, попавшая за пазуху мышь предвещала большую беду. Одежда или обувь, которую прогрызли мыши, оповещала своего владельца о близкой смерти. А если мыши смогли добраться до еды на столе, то хозяину дома грозили серьезные проблемы с зубами. Чтобы избавиться от мышей, в Трифонов день рассыпали по углам избы скорлупу, оставшуюся от пасхальных яиц, а по двору разбрасывали золу от сожженной в печи соломы.

В Трифонов день судили о грядущей весне. Считалось, что много звезд на небе — к позднему потеплению, а снегопад — к сырой и ненастной весне. Скорое наступление тепла и хорошую погоду обещали падающие с неба звезды.

Наши предки 14 февраля опасались:

мыться — можно смыть здоровье, проводить день в одиночестве — так и год пройдет, переступать через веник — к бедности, брать в руки острые предметы — здоровье обрезать.

Именины сегодня отмечают Василий, Тимофей, Петр, Давид, Николай, Гавриил.

В этот день родились певица и композитор Анна Герман, баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, певица Ирина Дубцова, певица и актриса Юлия Савичева.

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