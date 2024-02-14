Осторожно, мыши: приметы на 14 февраля

Так, попавшая за пазуху мышь предвещала большую беду. Одежда или обувь, которую прогрызли мыши, оповещала своего владельца о близкой смерти. А если мыши смогли добраться до еды на столе, то хозяину дома грозили серьезные проблемы с зубами. Чтобы избавиться от мышей, в Трифонов день рассыпали по углам избы скорлупу, оставшуюся от пасхальных яиц, а по двору разбрасывали золу от сожженной в печи соломы.