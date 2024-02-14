Осторожно, мыши: приметы на 14 февраля

Так, попавшая за пазуху мышь предвещала большую беду. Одежда или обувь, которую прогрызли мыши, оповещала своего владельца о близкой смерти. А если мыши смогли добраться до еды на столе, то хозяину дома грозили серьезные проблемы с зубами. Чтобы избавиться от мышей, в Трифонов день рассыпали по углам избы скорлупу, оставшуюся от пасхальных яиц, а по двору разбрасывали золу от сожженной в печи соломы.
В Трифонов день судили о грядущей весне. Считалось, что много звезд на небе — к позднему потеплению, а снегопад — к сырой и ненастной весне. Скорое наступление тепла и хорошую погоду обещали падающие с неба звезды.
Наши предки 14 февраля опасались:
мыться — можно смыть здоровье, проводить день в одиночестве — так и год пройдет, переступать через веник — к бедности, брать в руки острые предметы — здоровье обрезать.
Именины сегодня отмечают Василий, Тимофей, Петр, Давид, Николай, Гавриил.
В этот день родились певица и композитор Анна Герман, баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, певица Ирина Дубцова, певица и актриса Юлия Савичева.