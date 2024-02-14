Из-за потепления в акваториях Приморья лед «трещит по швам»

Потепление в Приморье напрямую отразилось на акватории Амурского залива. Лед у острова Скребцова, в народе более известного как Коврижка, начал покрываться огромными трещинами. Очевидцы поделились «говорящими» кадрами в соцсетях. Однако это обстоятельство насторожило далеко не всех горожан: у острова по-прежнему немало любителей подледного лова, причем некоторые из них — на автомобилях, и просто желающих прогуляться по замерзшему морю, сообщает ИА PrimaMedia.
Трещины у Коврижки ежегодно образуются в одних и тех же местах, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский. Находиться поблизости — опасно, особенно при сильном ветре, подчеркивает специалист.
«Рыбаки, особенно те, кто в нарушение всех требований безопасности выезжают на лёд на автомобилях, при изменении ветровой нагрузки, направлении ветра оказываются отрезанными от берега. Такие случаи у нас нередки», — уточнил Илья Асмаковский.
Спасатели еще раз напоминают, что выезд на лед на автомобиле запрещен. А перед прогулкой по замерзшему морю или рыбалкой, следует учитывать метеоусловия и целостность ледового поля.
К слову водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.