Из-за потепления в акваториях Приморья лед «трещит по швам»

К слову водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.