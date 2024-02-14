Кемеровский предприниматель 5 лет давал взятки за рекламу на троллейбусах

По данным кузбасских правоохранителей, в Кемерове перед судом предстанет 54-летний директор коммерческой организации, который долгое время давал взятку за размещение рекламы на общественном транспорте.
С января 2018 года по июль 2023 года предприниматель дал взятку заместителю гендиректора по троллейбусным перевозкам «Кемеровской электротранспортной компании» в размере более 2 млн 200 тыс. рублей. За эти деньги бизнесмен получал общее покровительство и мог беспрепятственно размещать рекламу на троллейбусах.
Со следствием обвиняемый сотрудничал. На его деньги наложен арест на сумму свыше 7 млн 690 тыс. рублей.
За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении взяткополучателя тоже расследуется уголовное дело.