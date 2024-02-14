Главные новости в Молдове 14 февраля

1. Некоторых педагогов травят десятилетиями: Поможет ли установка видеокамер остановить издевательства над учителями, которых в Молдове скоро просто не останется.
2. Представитель молдавской диаспоры: «Все наши сейчас так жалеют, что на выборах поверили Санду и ПАС, сейчас за нее почти никто не проголосует!».
3. Погодная лафа для жителей Молдовы пока прекратилась: Нас ожидают дожди, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов.
4. Молдова для Румынии — лакомый кусок, но сможет ли она его проглотить: «Хорошо зная позицию румын, уместно говорить не об объединении, на самом деле они хотят вас завоевать» — мнение эксперта.
5. Всё для людей: Грандиозное открытие в Оргееве самого красивого парка страны.