Свора собак напала на хабаровчанина

Нападение на мужчину произошло рано утром на улице Комсомольская, в районе дома № 8. Мужчина, спасаясь бегством, пробежал приличное расстояние в сторону берега Амура. Стая собак настигла его уже на льду. Крики пострадавшего услышал живущий в доме неподалеку мужчина, он прогнал псов и вызвал скорую помощь.