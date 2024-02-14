Свора собак напала на хабаровчанина

Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в Интернете информации о нападении стаи бездомных собак на мужчину, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровска.
Нападение на мужчину произошло рано утром на улице Комсомольская, в районе дома № 8. Мужчина, спасаясь бегством, пробежал приличное расстояние в сторону берега Амура. Стая собак настигла его уже на льду. Крики пострадавшего услышал живущий в доме неподалеку мужчина, он прогнал псов и вызвал скорую помощь.
Пострадавшего увезли в ККБ № 2, где его перевели в реанимацию. В социальных сетях писали, что мужчина получил рваные раны головы и многочисленные укусы в районе головы, рук, ног и паха.