Треть отключений света в Иркутской области происходит из-за хищных птиц

Около трети кратковременных отключений электроэнергии в Иркутской области происходит из-за птиц. К такому выводу пришли эксперты, которые провели анализ причин отключений высоковольтных ЛЭП в 2023 году.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, пернатые выбирают опоры линий электропередач в качестве мест для отдыха, гнездования или охоты. Короткие замыкания же происходят из-за попадания на линии помёта или кусков проволоки, травы и веток, из которых птицы строят себе гнёзда. Также причиной кратковременных отключений может быть попадание птичьего помёта в изоляторы. Сами же пернатые тоже страдают от ударов током.
Несколько лет назад учёные начали изучать поведение птиц вблизи ЛЭП в Качугском, Баяндаевском и Ольхонском районах, где установили несколько фотоловушек, сделавших свыше 8 тысяч снимков пернатых. Реальную угрозу для стабильной работы линий электропередач представляют 5 видов хищных птиц, ещё 6 несут потенциальную опасность из-за возможности загрязнения изоляционных гирлянд. На опорах, оснащённых специальными отпугивающими устройствами, они не гнездуются.