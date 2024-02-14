Треть отключений света в Иркутской области происходит из-за хищных птиц

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, пернатые выбирают опоры линий электропередач в качестве мест для отдыха, гнездования или охоты. Короткие замыкания же происходят из-за попадания на линии помёта или кусков проволоки, травы и веток, из которых птицы строят себе гнёзда. Также причиной кратковременных отключений может быть попадание птичьего помёта в изоляторы. Сами же пернатые тоже страдают от ударов током.