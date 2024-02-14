Прокуратура проверила красноярскую поликлинику из-за жалоб на долгие очереди к врачам

Однако при обращении в поликлинику 30 января ближайшая запись к врачу-окулисту была только на утро 28 февраля в филиале на Северо-Енисейской и 29 февраля — на Бограда. Такая же ситуация при приеме к врачу кардиологу. Надлежащий контроль за приёмом пациентов не осуществляется.