Прокуратура проверила красноярскую поликлинику из-за жалоб на долгие очереди к врачам

В ведомстве напомнили: по нормативным требованиям сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Однако при обращении в поликлинику 30 января ближайшая запись к врачу-окулисту была только на утро 28 февраля в филиале на Северо-Енисейской и 29 февраля — на Бограда. Такая же ситуация при приеме к врачу кардиологу. Надлежащий контроль за приёмом пациентов не осуществляется.
Прокуратура внесла представление главному врачу городской поликлиники № 7 для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. Руководитель учреждения предостережен о недопустимости длинных очередей и ожидания приема лечащего врача более двух часов в коридорах.
Устранение препятствий для обеспечения должного уровня оказания медицинской помощи в поликлинике поставлено на контроль прокуратуры.