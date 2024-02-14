В Башкирии продолжается регистрация случаев опасной болезни — Роспотребнадзор

Как информировал «Башинформ», в городской детской клинической больнице № 17 организованы противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением заболевания среди пациентов.
По данным надзорного ведомства, для защиты не вакцинированных пациентов, поступающих на стационарное лечение, министерством здравоохранения республики принято решение об организации их госпитализации в другие стационары города.
«Обращаем внимание, что данная мера вынужденная и носит исключительно временный характер для предупреждения дальнейшего распространения заболевания», — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по РБ.