В челябинском музее над метеоритом поднимут купол в день его рождения

В четверг, 15 февраля, исполнится 11 лет со дня падения Челябинского метеорита. Большую праздничную программу к этой дате подготовил Государственный исторический музей Южного Урала, в постоянно экспозиции которого находится самый крупный фрагмент космического камня. Центральным событием дня станет поднятие стеклянного купола над экспонатом, передает корреспондент АиФ-Челябинск.
По информации пресс-службы музея, защитное стекло между метеоритом и посетителями музея уберут в 9:20. После этого перед гостями с приветственным словом выступят сенатор Маргарита Павлова, астрофизик Сергей Замоздра и Татьяна Строганова — сценарист прошлогоднего документального фильма о метеорите «Звездный Камень». Далее последует показ фрагмента из этого фильма.
Для взрослых посетителей специалисты музея подготовили тематическую экскурсию о метеоритах. Детей тем временем пригласят на мастер-класс по изготовлению художественной открытки ко Дню метеорита под руководством преподавателя челябинской Детской художественной школы искусств Елены Бердюгиной.
Также в программе театрализованное занятие для детей «Космический гость ищет друзей» и молодежный «Космический квиз».
«Первые 100 посетителей, купившие билеты на постоянную экспозицию 15 февраля, получат вкусные призы ― сувенирные пряники с логотипом “Метеориту 11 лет” “, — добавили в музее.