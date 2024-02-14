В челябинском музее над метеоритом поднимут купол в день его рождения

По информации пресс-службы музея, защитное стекло между метеоритом и посетителями музея уберут в 9:20. После этого перед гостями с приветственным словом выступят сенатор Маргарита Павлова, астрофизик Сергей Замоздра и Татьяна Строганова — сценарист прошлогоднего документального фильма о метеорите «Звездный Камень». Далее последует показ фрагмента из этого фильма.