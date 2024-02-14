В России за год сократилось число пенсионеров

«По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек. За год их количество снизилось на 699,9 тысячи человек», — передает РБК, ссылаясь на данные фонда. Отмечается, что за последние годы темпы сокращения населения старшего поколения ускорились практически в три раза. Однако ситуация по итогам 2021 года остается рекордной, когда снижение приблизилось почти к миллиону.