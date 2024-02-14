Врач-стоматолог назвала сладости, которые полезны для зубов

Снижение вреда от употребления сладкого волнует не только медицинскую общественность, но и простых обывателей. При этом отказ от сладкого, как правило, ими не рассматривается. В первую очередь в зоне риска — молочные зубы у детей. Помимо этого, чрезмерное употребление сладостей способствует размножению вредных бактерий и снижению уровня pH во рту. Но нужно ли запрещать детям их любимые сладости? По мнению специалистов, нет. Сегодня в продаже множество сладких продуктов питания, которые не только полезны, но и способны заменить утреннюю чистку зубов.