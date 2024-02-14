Магнитная буря 14 февраля: вспышки на Солнце спровоцируют 5-балльные геоудары

По прогнозам синоптиков, 14 февраля КП-индекс достигнет неприятных величин. Утром ожидаются 5-балльные геоудары, затем показатель снизится до 4 баллов, и только к вечеру окажется на отметке 3 балла.
В лаборатории солнечной астрономии определяют вероятность сильной магнитной бури в 30%. И с 10-процентной вероятностью — возможность магнитного шторма. Причиной тому стал крупный всплеск солнечной активности, наблюдающийся на Солнце уже несколько дней. 9 февраля там зафиксировали вспышку X3.3 — одну из крупнейших за несколько лет. Это серьезно отразилось на состоянии магнитного поля Земли.
В подобной ситуации метеозависимые люди испытывают серьезные недомогания. У них появляются головные боли, падает работоспособность, могут возникать мигрени. Чтобы максимально снизить уровень воздействия геоударов, рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и избегать стресса. Людям с хроническими заболеваниями нужно следовать всем рекомендациям лечащего врача.