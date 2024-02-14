Магнитная буря 14 февраля: вспышки на Солнце спровоцируют 5-балльные геоудары

В лаборатории солнечной астрономии определяют вероятность сильной магнитной бури в 30%. И с 10-процентной вероятностью — возможность магнитного шторма. Причиной тому стал крупный всплеск солнечной активности, наблюдающийся на Солнце уже несколько дней. 9 февраля там зафиксировали вспышку X3.3 — одну из крупнейших за несколько лет. Это серьезно отразилось на состоянии магнитного поля Земли.