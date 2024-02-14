Российские ученые назвали вирусы, которые вызывают рак

«Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями — их насчитывается уже более десятка», подчеркнул в разговоре с «Российской газетой» руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков. Специалист назвал несколько основных заболеваний, которые могут спровоцировать рак. Это, например, вирусы гепатита В и С, приводящие к раку печени. К раку шейки матки, а также новообразованиям, затрагивающие голову и шею, может привести вирус папилломы человека. Вирус герпеса и заболевания ВИЧ также могут спровоцировать онкологию. Это только некоторые из них.