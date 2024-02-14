Челябинская митрополия: Христианам лучше не отмечать День влюбленных

Челябинская митрополия считает, что христианам лучше отмечать не День влюбленных, а День семьи, любви и верности 8 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.
«Православный календарь предлагает чествовать в этот день других святых, например, мученика Трифона. Да и в Католической церкви службы в этот день посвящены Кириллу и Мефодию. Празднование памяти святого Валентина католики рассматривают как факультативное, а сведения о том, будто священник Валентин совершал венчания без разрешения властей, отсутствуют в его жизнеописании», — говорится в комментарии.
Священнослужителя отмечают, что этот праздник не церковный, а светский: «Одни пишут, что для римского простонародья этот день заменил древний праздник плодородия. Другие утверждают: его придумали торговцы, чтобы сбывать нераспроданный в Рождество товар».
«В любви нет ничего плохого! Но настораживает, что этот день выступает как праздник “свободной любви”, а не ответственных супружеских отношений. Вот почему христианам лучше отмечать не День влюбленных, а День семьи, любви и верности 8 июля», — заключают в митрополии.
С 2008 года в России в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке, стал отмечаться Праздник семьи, любви и верности. Этот день приходится на 8 июня. Символом праздника является ромашка — цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность.