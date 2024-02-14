Челябинская митрополия: Христианам лучше не отмечать День влюбленных

«Православный календарь предлагает чествовать в этот день других святых, например, мученика Трифона. Да и в Католической церкви службы в этот день посвящены Кириллу и Мефодию. Празднование памяти святого Валентина католики рассматривают как факультативное, а сведения о том, будто священник Валентин совершал венчания без разрешения властей, отсутствуют в его жизнеописании», — говорится в комментарии.