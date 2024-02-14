Женщины Красноярского края стали чаще делать вынужденные аборты

В Красноярском крае женщины стали чаще делать вынужденные аборты.
В 2023 году 12 643 жительницы Красноярского края сделали аборт. Это на 764 меньше, чем в 2022 году.
При этом 7 249 женщин приняли добровольное решение об абортах, что на 1 358 меньше, чем в 2022 году.
«Но количество вынужденных абортов выросло. В 2023 году их количество составило 5 393, тогда как в 2022 году — 4 799. Среди причин — замершая беременность, невынашивание и аборт по медицинским показаниям», — передаёт слова регионального Минздрава NGS24.RU.
Отметим, что в Красноярском крае в 2023 году удалось отговорить от абортов 1 676 женщин. В 2022 году число женщин, которых отговорили прерывать беременность составило 1 670.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае от обморожения пострадали почти 600 жителей региона.