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Женщины Красноярского края стали чаще делать вынужденные аборты

Количество вынужденных абортов в 2023 году в Красноярском крае значительно увеличилось.

В Красноярском крае женщины стали чаще делать вынужденные аборты.

В 2023 году 12 643 жительницы Красноярского края сделали аборт. Это на 764 меньше, чем в 2022 году.

При этом 7 249 женщин приняли добровольное решение об абортах, что на 1 358 меньше, чем в 2022 году.

«Но количество вынужденных абортов выросло. В 2023 году их количество составило 5 393, тогда как в 2022 году — 4 799. Среди причин — замершая беременность, невынашивание и аборт по медицинским показаниям», — передаёт слова регионального Минздрава NGS24.RU.

Отметим, что в Красноярском крае в 2023 году удалось отговорить от абортов 1 676 женщин. В 2022 году число женщин, которых отговорили прерывать беременность составило 1 670.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае от обморожения пострадали почти 600 жителей региона.