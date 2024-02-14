В Башкирии возрождают национальную спортивную игру в ашыки

30 марта в культурном центре «Атайсал» состоится первое республиканское соревнование «Алтын ашыҡ» («Золотой ашык») по башкирской народной игре в ашыки. Сейчас идет прием заявок на участие, сообщает пресс-служба центра народного творчества.
Состязания пройдут в двух возрастных группах: 1 группа — дети (7−15 лет); 2 группа — участники старше 16 лет. Состав команды от одного учреждения не менее 4 человек: 2 участника мужского пола (по 1 человеку в каждой возрастной группе), 2 участника женского пола (по 1 человеку в каждой возрастной группе).
В этом году соревнование «Алтын ашыҡ» пройдет по игре «Биш ашыҡ». После соревновательной части по игре «Биш ашык» пройдут мастер-классы по национальным играм «Ашык атыу» («Выбивание ашыков» и «Ямғыр-таш» («Каменный дождь»). В последующие годы соревнования пройдут по трем и более видам игр в ашыки: «Биш ашык», «Ашык атыу» и «Ямгыр-таш». Как играть в эту игру, показано на видео.