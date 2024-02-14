В Башкирии возрождают национальную спортивную игру в ашыки

В этом году соревнование «Алтын ашыҡ» пройдет по игре «Биш ашыҡ». После соревновательной части по игре «Биш ашык» пройдут мастер-классы по национальным играм «Ашык атыу» («Выбивание ашыков» и «Ямғыр-таш» («Каменный дождь»). В последующие годы соревнования пройдут по трем и более видам игр в ашыки: «Биш ашык», «Ашык атыу» и «Ямгыр-таш». Как играть в эту игру, показано на видео.