Бывший организатор «Небесной ярмарки» организует рок-фестиваль

Местом проведения фестиваля станет аэродром Мыльники, находящийся в 12 км от Кунгура. Дата проведения —
Напомним, Федерация воздухоплавания Пермского края ранее входила в число организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего времени его существования. В 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа. О месте и сроках проведения фестиваля «ПроНебо» пока неизвестно.
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Местом проведения фестиваля станет аэродром Мыльники, находящийся в 12 км от Кунгура. Дата проведения —