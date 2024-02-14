Бывший организатор «Небесной ярмарки» организует рок-фестиваль

Местом проведения фестиваля станет аэродром Мыльники, находящийся в 12 км от Кунгура. Дата проведения — 26—27 июля . Организаторы сообщают, что на территории аэродрома будет оборудован палаточный городок и организованы точки общепита. На фестивале выступят коллективы как краевого, так и всероссийского масштаба — уже известно о подаче заявок на участие таких групп, как «Альбион», «Гаврилов», «Море Дона Хуана», «ASKатели приключений», «ViNo» и «Бригадный подряд». Хедлайнером фестиваля организаторы называют группу «Гудтаймс».



Напомним, Федерация воздухоплавания Пермского края ранее входила в число организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего времени его существования. В 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа. О месте и сроках проведения фестиваля «ПроНебо» пока неизвестно.