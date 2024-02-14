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Почти 40-градусные морозы ждут казахстанцев в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Nur.kz

Синоптики объяснили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду.

«15 февраля на востоке, 16 февраля — на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель», — говорится в сообщении.

Прогнозируемая температура воздуха:

  • на западе ночью — до −12…-30 градусов;
  • на северо-западе, севере и в центре — до −30…-38 градусов;
  • 16 февраля на востоке — до −18…-35 градусов;
  • на юге — до −10…-30 градусов;
  • 17 февраля на юго-востоке — до −15…-28 градусов.