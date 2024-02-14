Почти 40-градусные морозы ждут казахстанцев в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».