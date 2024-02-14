Почти 40-градусные морозы ждут казахстанцев в ближайшие дни

Синоптики объяснили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду.
«15 февраля на востоке, 16 февраля — на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель», — говорится в сообщении.
Прогнозируемая температура воздуха:
- на западе ночью — до −12…-30 градусов;
- на северо-западе, севере и в центре — до −30…-38 градусов;
- 16 февраля на востоке — до −18…-35 градусов;
- на юге — до −10…-30 градусов;
- 17 февраля на юго-востоке — до −15…-28 градусов.