В Алупке нашли старинный фонтан — его вернут на историческое место

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка.
«Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет — история умалчивает», — рассказал он.
В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.
«Вот его боковая фотография. И там вверху находится источник Мандра, от него питался этот фонтан. Потом вода уходила в Воронцовский дворец, в дворцовом парке был семиарочный акведук, и весь дворец питался от этого источника», — показывает Александр.
Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко.
«Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать».
Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации — водопровод и водоотведение.
Предварительные работы по проекту реконструкции исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города — Евпатория и Ялта — победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».