В Алупке нашли старинный фонтан — его вернут на историческое место

«Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет — история умалчивает», — рассказал он.