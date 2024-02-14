Погода в Калининграде 14 февраля

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 14 февраля не ожидается. Видимость составит три-шесть километров. В ведомстве отмечают, что уровень воды в реках не приближается к опасным значениям. Высота волн у побережья Калининградской области — до одного метра.