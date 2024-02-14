В Уфе появилось еще более 50 «интеллектуальных» перекрестков

«В 2022 году 50 модернизированных светофорных объектов установили на основных оживлённых транспортных артериях Уфы: проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. В 2023 году еще 51 интеллектуальный перекресток появился на улицах, обеспечивающих выезд из Уфы. Это улицы Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, имени города Галле, Вологодская, Софьи Перовской и другие. Для удобства водителей на трассе Уфа — Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени данные электронные носители информируют участников движения о температуре и состоянии дорожного полотна, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также рекомендуемой скорости», — рассказал глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.