В Советском районе Воронежа перекроют улицу и изменят 2 автобусных маршрута

В Советском районе Воронежа перекроют улицу Защитников Родины в субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля. Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00 на участке от улицы 9 Января до улицы Попова.
На время перекрытия также изменят схемы движения автобусных маршрутов № 61 и № 82. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа во вторник, 13 февраля.
Транспорт перенаправят по улицам:
№ 61 — с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Арбатской;
№ 82 — с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.
В управлении пояснили, что перекрытие необходимо в связи с проведением спортивного мероприятия.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о перекрытии улицы улице Серова на участке от пересечения с Ленинским проспектом до дома № 20 по Ленинградской улице. Движение будет ограничено до 9:00 четверга, 15 февраля.
Кроме того, в четверг с 6:30 до 13:00 перекроют движение автотранспорта и запретят парковку возле памятника воинам-интернационалистам на Московском проспекте. Ограничения введут на время церемонии возложения венков и цветов к мемориалу.