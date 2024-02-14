Вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей опубликовали в Новосибирске

Как это ни странно, самые выгодные предложения работодатели готовы делать воителям категории С и Е. К примеру, водитель экспедитор с такой категорией может рассчитывать на заработок до 300 тыс. рублей. Другим водителям предлагают от 220 тыс. в месяц.