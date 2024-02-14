Вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей опубликовали в Новосибирске

Самые денежные предложения выбрало издание «Аиф Новосибирск».
Как это ни странно, самые выгодные предложения работодатели готовы делать воителям категории С и Е. К примеру, водитель экспедитор с такой категорией может рассчитывать на заработок до 300 тыс. рублей. Другим водителям предлагают от 220 тыс. в месяц.
От 250 до 350 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать в Новосибирске руководители отдела продаж. Стартовая зарплата в этой нише начинается от 80−150 тысяч рублей.
Курьеры в Новосибирске могут зарабатывать от 140 тыс рублей, если у них есть автомобиль или велосипед.
А вот инженерам-проектировщикам предлагают от 80 тыс. рублей в месяц. Впрочем, средняя зарплата по категориям инженерных кадров достигает 200 тыс. в месяц.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что названы самые высокооплачиваемые профессии января-2024 в Новосибирске.