Итоговое собеседование по русскому языку сдают девятиклассники Приангарья

Успешный результат испытания является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9), сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В региональном министерстве образования напомнили, что обязательное итоговое собеседование для выпускников девятых классов введено с 2018—2019 учебного года. Оно направлено на проверку навыков устной речи и оценивается по системе «зачет/незачет».
По словам министра образования региона Максима Парфенова, собеседование позволяет оценить владение навыками грамотной, логичной, интонационно окрашенной речи у тех, кто завершает обучение по основным образовательным программам.
«Кто-то из нынешних девятиклассников продолжит учебу в десятом классе, многие поступят в техникумы и колледжи, но в любом случае всем необходимо уметь грамотно и четко излагать мысли, вести диалог. Это необходимый навык для молодого человека, который стремится быть успешным в будущем», — отметил Максим Парфенов.
Собеседование включает в себя чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Обработка результатов займет пять календарных дней. Затем в течение двух рабочих дней их сообщат девятиклассникам.
Во время проведения итогового собеседования по русскому языку участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. При несоблюдении данного требования участника удалят.
Тем, кто получит «незачет», пропустит либо не завершит собеседование по уважительным причинам, можно будет пройти его в дополнительные сроки 13 марта и 15 апреля 2024 года.
Напомним также, что до 1 марта включительно девятиклассникам необходимо подать в своей школе заявление с указанием учебных предметов, выбранных для ГИА-9.