Итоговое собеседование по русскому языку сдают девятиклассники Приангарья

«Кто-то из нынешних девятиклассников продолжит учебу в десятом классе, многие поступят в техникумы и колледжи, но в любом случае всем необходимо уметь грамотно и четко излагать мысли, вести диалог. Это необходимый навык для молодого человека, который стремится быть успешным в будущем», — отметил Максим Парфенов.