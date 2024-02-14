В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.