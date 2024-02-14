В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий «Екатеринбург — ЭКСПО».
Выступление Лолиты было запланировано в уральской столице на 21 марта. Накануне продажа билетов была приостановлена на сайте площадки МТС Live Холл. Также шоу исчезло из перечня событий «ЭКСПО».
«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — сказала собеседница агентства.
Ранее также был отменен концерт Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми.
Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.