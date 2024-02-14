Учет домашних питомцев необходим для решения проблемы бездомных животных — Наталья Коваленко

— У большей части животных нет опознавательных знаков и невозможно установить, кому они принадлежат. Потерявшись, такие животные попадают в отлов. Для домашнего животного оказаться на улице — это уже огромный стресс, — объяснила Наталья Коваленко. — Вопреки тому, что люди думают, что кошка себе мышь найдет, а собака — еду, это неправильно. Домашняя собака не приспособлена жить на улице, она может попасть в чужую стаю, где ее могут просто загрызть. С едой тоже проблема, придется ходить возле мусорных баков, и, соответственно, если животное голодно, оно проявит агрессию, рано или поздно кого-то укусит. С кошками еще сложнее, допустим, если кошку выкидывают зимой на улицу. Она больше четырех часов выжить на морозе не сможет.